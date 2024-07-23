Болгария нашла у себя избыточные боеприпасы и предложит их Украине, – Запрянов

В Болгарии заявили, что боеприпасы, а также другое военное оборудование, излишнее в болгарской армии, могут передать Украине. Эти поставки будут осуществлены, если Софии их компенсируют страны-союзники.

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Об этом сказал исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов. Его цитирует издание БНР.

По словам Запрянова, анализ болгарского Минобороны обнаружил "что есть что-то избыточное и ненужное для болгарской армии".

"Из этого имущества – часть боеприпасов определенных типов – может быть предоставлена Украине. Этот пакет также будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации, подобно предыдущему пакету, который мы отправили", – добавил он.

При этом Запрянов отметил, что правительство Болгарии еще должно принять решение по военной помощи Украине, затем координировать действия с союзниками и Киевом, обеспечивая логистику.

Напомним, в Болгарии также рассматривают возможность выделить Украине 80 млн евро помощи. Однако решение может быть принято только после того, как за него проголосует парламент.

Как сообщал OBOZ.UA:

Минобороны вернуло в ВСУ значительное количество списанных ранее боеприпасов различных калибров. Эти снаряды были переданы предприятиям для утилизации как лишние еще до начала войны.

Европейский Союз предоставил Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм вдвое меньше, чем обещал, еще и со значительным опозданием. ЕС переоценивает свои возможности по производству боеприпасов.

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