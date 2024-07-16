Минобороны вернуло ВСУ боеприпасы, которые до начала войны были переданы на утилизацию как избыточные

Министерство обороны передало Вооруженным силам Украины значительное количество боеприпасов разных калибров, которые ранее были списаны. Эти снаряды были переданы предприятиям для утилизации как избыточные еще до начала войны, которую Россия развязала в 2014 году.

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Об этом сообщило Минобороны. В ведомстве отметили, что возвращенные патроны после тщательной проверки качества уже применяют наши бойцы на поле боя.

Речь идет, в частности, о: артиллерийских выстрелах; боеприпасы к стрелковому оружию; комплектующие элементы; взрыватели и т.д.

Этот процесс является частью деятельности Минобороны по усилению обороноспособности Украины и обеспечению украинских военных необходимыми ресурсами для эффективного противостояния агрессору.

"Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон – жизненно необходимы на поле боя. Вместо утилизации боеприпасов, "утилизируем" ими врага. Даем вторую жизнь – пытаемся восстановить все, что подлежит ремонту и последующей эксплуатации. Все работаем для обеспечения фронта", – прокомментировал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз предоставил Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм вдвое меньше, чем обещал, еще и со значительным опозданием. ЕС переоценивает свои возможности по производству боеприпасов.

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