Болгария передаст Украине 100 БТР советского образца: что известно
Парламентское большинство в Болгарии приняло решение об увеличении военной помощи для Украины. В результате ВСУ будет предоставлено около 100 бронетранспортеров советского образца, чтобы помочь украинским вооруженным силам.
Об этом пишет болгарский портал БГНЕС. Болгария обеспечит бронетанковую технику, которую будет передавать Украине, имеющимся у нее вооружением, а также запасными частями для ее обслуживания.
142 депутата от различных блоков и партий, включая ГЕРБ, "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", Демократическую партию социалистов и партию "Есть такой народ", поддержали решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. В соответствии с этим решением, Украине будут отправлены около 100 бронетранспортеров советского образца для укрепления её вооруженных сил.
По постановлению, Болгария предусматривает предоставление дополнительной военной помощи Украине в виде бронетанковой техники. Эта помощь будет состоять из уже имеющегося вооружения в вооруженных силах Болгарии, а также запасных частей, необходимых для обслуживания этой техники. Таким образом, Украина получит не только сами бронетранспортеры советского образца, но и необходимые комплектующие для поддержания их боеспособности.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Болгария впервые передала партию военной помощи Украине не в режиме "секретно". В пакет вошла сотня БТР, ранее закупленных для болгарской армии, но так и не использовавшихся.
Кроме того, премьер Болгарии поддержал передачу Украине кассетных боеприпасов. Он заявил, что "успехи в бою важнее конвенций".
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