Болгария за два года поставила Украине вооружение на сумму более $1 млрд через страны-посредники – Euractiv

За два последних года Болгария передала Украине вооружения на более $1 млрд. При чем ни одной прямой сделки относительно военной помощи между Киевом и Софией заключено не было – передача осуществлялась через государства-посредники.

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Об этом говорится в расследовании издания EURACTIV Bulgaria, опубликованном в понедельник, 6 марта. Как отмечают журналисты, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину отправка оружия Киеву была ключевым яблоком раздора между пророссийскими и прозападными партиями в Болгарии.

Издание пишет, что, несмотря на то, что тогдашний вице-премьер и министр экономики страны Корнелия Нинова в начале войны сказала, что не допустит экспорта болгарского оружия в Украину, непрямая доставка вооружения имела место еще до 24 февраля 2022 года.

Источники журналистов отметили, что только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала в Украину оружия на сумму не менее $1 млрд. В то же время у болгарской оружейной промышленности были рекордные продажи за границу, в основном в Польшу и Румынию, откуда потом оружие отправлялось в Украину.

"Крупные государственные оружейные заводы, например, в Сопоте, Карлово и Казанлыке, где расположены заводы, и люди, работающие там, сообщили о 100% росте продаж", – утверждают журналисты.

При этом, как говорится в материале, болгарские оружейные компании не продают оружие и боеприпасы напрямую Украине – есть практика, когда это происходит через иностранные программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину Болгария, которая официально выступала против поставок оружия Киеву, все же тайно это делала. София поддержала украинскую армию боеприпасами, которые на тот момент были крайне необходимы защитникам Украины.

Однако уже с начала 2023 года приняла решение делать это открыто. Болгарский парламент утвердил список вооружений, составленный временным правительством.

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