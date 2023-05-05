'Больно видеть, как уходят лучшие': на фронте погиб эксперт по энергетике Алексей Хабатюк, работавший в 'Нафтогазе'. Фото

В боях за Украину в Бахмуте погиб воин Вооруженных сил Украины Алексей Хабатюк. До полномасштабного вторжения России он работал в департаменте энергоэффективности "Нафтогаза", был одним из лучших экспертов по энергетике в Украине.

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Еще 1 мая Хабатюк сказал, что едет в Донецкую область, а 4 мая его не стало. О гибели воина сообщил экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мне впервые сказали вчера, что Алексей Хабатюк погиб. Я не хотел верить и больше никому не говорил. Просто написал ему сообщение и надеялся, что он ответит в течение суток. Как обычно. Сегодня начали поступать подтверждения от общих знакомых. Верить в это не хочется. Больше слов подобрать не могу", – поделился Коболев, опубликовав скриншот переписки с Хабатюком, последнее сообщение в которой ставший воином эксперт по энергетике уже не прочтет никогда.

Как отметила дочь Хабатюка, ее отец погиб 4 мая от осколочного ранения.

"04.05.2023 мой отец, Алексей Хабатюк Петрович, погиб от обломка мины во время задания в Бахмуте. Похороны будут проходить в Киеве. Тело еще не довезли, поэтому детали предоставим позже, когда будем сами знать", – написала Юлия Хабатюк.

Алексей Хабатюк родился 19 сентября 1977 года. В прошлом году осенью он отпраздновал 45-летие.

Образование будущий воин получал в Киевском политехническом университете: там он изучал энергетику и теплофизику. Работать начинал в сфере возобновляемой энергетики. За его плечами – работа в Госагентстве экоинвестиций, руководство Фондом целевых экологических инвестиций. В течение пяти лет Хабатюк работал в департаменте энергоэффективности "Нафтогаза".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, сержант Алексей Хабатюк стал в защиту родной страны.

1 мая на своей странице он опубликовал фотографию из Донецкой области, намекнув, что возвращается на фронт.

В сети после известия о гибели Героя – волна скорби.

"Худшая из возможных потерь для украинской энергетики. В бою погиб Алексей Хабатюк. Тех, кто бы сочетал в себе столько интеллекта высшего сорта, технологическую компетентность и такую честность/принципиальность, я просто не знаю. Спасибо тебе за все, Алексей, и вечная память", – написал эксперт по энергетике, участник группы "Реформа Энергетического Сектора" РПР Андрей Зинченко.

В многочисленных сообщениях, которые оставляют на странице Хабатюка энергетики, журналисты, политики, люди пишут о том, что Алексей был Человеком с большой буквы, сочетал в себе высочайший профессионализм, гигантский массив знаний в сфере газа, нефти и энергетики в целом – с поразительной честностью, порядочностью, искренностью.

"Этот человек всегда вызывал вдохновение, уважение и уверенность в том, что у украинской энергетики в конце концов все сложится", – пишут на странице Хабатюка его знакомые.

"Именно такие люди должны строить новую Украину – не коррумпированную, не воровскую, не неквалифицированную и беспринципную, а, напротив, справедливую, патриотическую, профессиональную, богатую, страну высокой морали и культуры – о которой мечтал и которую создавал своей жизнью Алексей Хабатюк! К сожалению, гибнут лучшие", – утверждают знакомые Героя.

Напомним, ранее в Черкассах простились с офицером ВСУ и журналистом Владимиром Муканом. Он погиб 28 апреля под Бахмутом во время боев против российских оккупационных войск.

До полномасштабной войны Владимир Мукан работал журналистом и редактором в разных изданиях. Также он был соорганизатором крупнейшего ретрофестиваля в Украине Old Car Land.

Погибший воин был аспирантом, выпускником и сотрудником учебно-научного института филологии, автором идеи "Филологический календарь". Владимир погиб от осколочного ранения в шею и ногу во время выполнения боевого задания.