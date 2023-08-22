Больше года защищал украинскую независимость: под Бахмутом погиб военный и общественный деятель из Ивано-Франковска Остап Бринский. Фото

В боях за Бахмут погиб житель Ивано-Франковска Остап Брынский. 19 авугста осколок вражеского снаряда попал ему прямо в сердце.

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Трагическое известие написала его супруга Младена Качурец на своем Facebook. Она назвала эту потерю безграничной черной дырой боли.

"Год и два месяца он защищал украинские границы, суверенитет и независимость, защищал нас с вами, наше право жить. Он тоже любил жить, умел даже в обыденных мелочах замечать что-то смешное, ироничное, прекрасное. Моя самая крепкая опора, мой источник креатива и покоя", – написала в скорби украинка.

Кроме молодой жены, у Остапа осталась маленькая дочь Соломия. Меньше месяца назад защитник принимал поздравления с днем рождения, а уже сегодня его близким пишут соболезнования об утрате.

"Сейчас трудно осознать, принять, что это правда... это не глупый сон или шутка. Я не верила, что мне придется это когда-нибудь писать. Я представляла, как мы будем приветствовать его с нашей победой на Крещатике", – написала вдова украинского военного.

Заупокойная молитва и прощание с Остапом Брынским состоятся 23 августа в 19:00 в церкви св. Ольги и Владимира в Ивано-Франковске, Волчинецкая, 223. Похоронят с почестями защитника 24 августа.

"Приходите провести Его. Он будет счастлив", – заключила Младена.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Черкасской области попрощались с украинским военным Александром Постоенко. Герой погиб 18 августа в Донецкой области во время наступательных действий ВСУ.

А в бою в Запорожской области погиб старший солдат, боевой медик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Бабинский. 8 августа он попал под обстрел кассетными снарядами.

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