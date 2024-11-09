Больше недели медики боролись за его жизнь: в больнице после ранения из-за российских обстрелов скончался майор полиции. Фото

Майор полиции Александр Ковтун, раненный во время российских ракетных обстрелов 1 ноября, скончался в больнице. Медики больше недели боролись за его жизнь.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковщины. В результате того обстрела, который стал трагическим для полиции Харьковщины, пострадали 36 стражей порядка, а на месте погиб их коллега, полковник Андрей Матвиенко.

Александр был доставлен в больницу в критическом состоянии с многочисленными осколочными ранениями.

"Более недели медики боролись за его жизнь… Полицейскому навсегда останется 44 года", – подчеркнули в полиции.

Отмечается, что без супруга осталась жена, без отца – 20-летняя дочь и 18-летний сын.

"Руководство и личный состав Главного управления Национальной полиции в Харьковской области выражают искренние соболезнования родным и близким Александра. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Навсегда в строю…" – добавили в пресс-службе.

Напомним, войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 8 ноября, ударили по Харькову КАБами: зафиксированы прилеты в центре города, где россияне повредили историческую застройку, а в Салтовском районе попали в 12-этажку, разрушив несколько этажей подъезда . Пострадали 25 человек, среди них – младенец.

5 ноября российские войска совершили обстрел Харькова, нанеся удар по Шевченковскому району. Взрыв раздался рядом с жилой застройкой; есть не менее двух пострадавших.

3 ноября враг несколько раз атаковал авиабомбами Харьков и населенные пункты области: там зафиксировано попадание по супермаркету и жилой застройке. В результате действий агрессора всего пострадали 15 человек, среди которых сотрудники полиции.

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