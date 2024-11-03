Харьков и пригород оказались под ударами КАБов: 'прилет' в лесополосу, поврежденные деревья и частный дом

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 3 ноября, снова атаковали Харьков и пригород авиабомбами. Взрывы в городе и на окрестностях прогремели около 21:00.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. По предварительным данным, один КАБ нанес удар по Харькову, остальные попали по близкому пригороду – населенному пункту Питомник Дергачевской громады.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что есть предварительная информация о вражеском ударе в Шевченковском районе Харькова. Прилет зафиксирован в лесополосе. Повреждены деревья, обошлось без пострадавших

В селе Питомник авиадуром поврежден частный дом.

"Также есть попадание КАБ в Харьковском районе, Дергачевская община, с. Питомник, по предварительным данным, повреждение частного дома, без пострадавших", – написал глава ОВА.

Напомним, что ранее Игорь Терехов сообщил, что только за октябрь российские оккупанты обстрелами повредили в Харькове 380 жилых домов. Из-за вражеских атак в городе было выбито 4648 окон. Тревоги в октябре в Харькове длились почти половину месяца – 339 часов и 51 минуту. Оккупанты совершили 25 атак, в результате обстрелов погибли девять человек, а 130 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 30 октября оккупанты ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажку, где был разрушен почти весь подъезд. Погиб 12-летний мальчик, 36 человек пострадали. Позже под завалами нашли погибшим 15-летнего парня.

– 1 ноября вражеская ракета попала по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Еще 46 человек были ранены, в том числе десятки полицейских. Повреждены админздание и жилые дома рядом.

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