Больше оружия, меньше посредников: Безрукова рассказала о годе работы Агентства оборонных закупок

Агентству оборонных закупок в 2024 году удалось существенно снизить или, по крайней мере, удержать средние цены на боеприпасы критической номенклатуры. Это произошло даже несмотря на устойчивую тенденцию цен к росту из-за глобального дефицита взрывчатых веществ и высокого спроса на боеприпасы.

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Об этом в своей статье отметила глава Агентства Марина Безрукова, передает Цензор.НЕТ.

Прямое контрактирование и уменьшение роли посредников

По сравнению с 2023 годом средняя цена в заключенных Агентством в 2024 году контрактах снизилась на снаряды 155-мм калибра – на 15%, 152-мм – на 23%, 125-мм – на 16%.

"Это позволило сэкономить миллиарды гривен, которые были направлены на закупку дополнительного вооружения для ВСУ.

Ключевой фактор, позволивший Агентству оборонных закупок выровнять и даже снизить цену на рынке вооружения и военной техники (ВВТ), – это уменьшение доли посредников. Если по переходным контрактам Агентства, заключенным в 2023-м, доля специмпортеров в сумме контрактов составила 82%, то в 2024 году – 12%", – отметила Безрукова.

Большинство контрактов приходится на украинское производство вооружения. Существенно возросла доля прямого импорта Агентства, в частности прямых контрактов с производителями.

Глава АОЗ отметила, что Агентство заключило уже 50 контрактов с мировыми производителями вооружения из 13 стран мира.

Использование бюджетных средств

"Из годового бюджета Агентства в 306,1 млрд грн на закупку ВВТ на 100% взяты бюджетные обязательства под заключенные контракты; 99,2% суммы уплачено поставщикам. И это учитывая, что 25% от общего бюджета до АОЗ было доведено только в октябре.

Остаток средств в 0,8% не является критическим и возник по техническим и независимым от Агентства причинам (из-за поставок товара 30 и 31 декабря вне платежного периода и из-за того, что оплата определенного товара может произойти только после полного выполнения контракта).

В последнее время вопрос способности Агентства освоить годовой бюджет вызвал бурные дискуссии. Можно предположить, что информация о значительных остатках средств на счетах АОЗ была использована, чтобы посеять сомнения в его способности использовать их до конца года и обосновать передачу 23 млрд грн Государственной пограничной службе Украины. Однако сумма задолженности на конец года не была бы больше, даже несмотря на эти изъятые из бюджета Агентства средства. Ведь потребность в авансировании на следующий год уже заключенных АОЗ контрактов значительно превышала эту сумму. Пока контракты, которые могли быть проавансированы в 2024-м, будут проавансированы в 2025 году. Но из-за дефицита средств, вызванного этим решением, АОЗ необходимо чрезвычайно жестко определять приоритеты контрактирования", – пишет Безрукова.

Отечественное производство вооружения

В 2024 году АОЗ профинансировала контракты с 155 украинскими производителями вооружения. "В частности, в закупках БпЛА их доля превысила 90% от суммы контрактов, РЭБ – почти 50%. Доля украинских производителей в закупках артиллерийских, минометных, танковых выстрелов продолжает расти", – пояснила она.

По словам Безруковой, масштабная ошибка с поставкой мин украинского производства показала, к чему может привести путь, когда львиная доля объемов определенной номенклатуры отдается по заказу одному государственному производителю.

"Недавно Министерство обороны утвердило приказ о передаче функции технической инспекции на внутреннем рынке от военных представительств МО к АОЗ. Важно, чтобы сразу по этому решению были внесены изменения в соответствующей нормативной базе, регулирующие нашу работу. При таких условиях истории о подтверждении заведомо "раздутых" способностей производства не будут возможны.

В 2025 году Агентство будет диверсифицировать риски при поставке, имея 2-3 контракта с производителями и надежными поставщиками на каждую критическую номенклатуру. Вся необходимая работа для этого уже выполнена", – добавила глава Агентства.

Сроки поставки вооружения

В 2024 году АОЗ поставила вооружение Вооруженным силам Украины более чем на 180 млрд грн. За финансовые ресурсы 2024-го в 1-м квартале 2025 года будет поставлено вооружения и военной техники на около 46 млрд грн, что обеспечит непрерывную поставку для ВСУ в начале нового бюджетного года.

Сотрудничество с международными партнерами

АОЗ уже подписала меморандумы о сотрудничестве с агентствами из пяти стран, а именно датским (DALO), эстонским (ECDI), норвежским (NDMA), турецким (SSB) и итальянским (ADI).

"Одним из важных достижений команды Министерства обороны и Агентства стала успешная реализация "датской модели", когда другие страны закупают оружие для ВСУ именно у украинских производителей. Так, Дания профинансировала контракты с украинскими производителями ВВТ на общую сумму 535 миллионов евро, в том числе производство законтрактованных Агентством дальнобойных дронов. Все это вооружение уже поставлено нашему войску", – подчеркнула Безрукова.

Изменения в АОЗ

В 2024 году, по словам главы, АОЗ создала 5 офисов, каждый из которых соответствует отдельной категории вооружения: боеприпасов; БпЛА и РЭБ; наземной техники; ПВО и авиации; специальной техники.

Все это позволило сконцентрировать экспертизу в конкретных видах вооружения, синхронизировать работу с Генштабом и наладить системное сотрудничество с производителями, в частности с учетом актуальных условий поля боя при изготовлении их продукции.

Для максимальной безопасности контрактирования осуществляются мониторинг цен, проверка контрагентов, инспекция складов и производственных возможностей, анализ логистических маршрутов, комплаенс-контроль.

"Заключению каждого контракта предшествует огромная работа для того, чтобы в момент поступления запроса от Генштаба мы были готовы заключить контракт в течение нескольких дней", – пояснила она.

Создание Наблюдательного совета АОЗ

В декабре 2024 года был создан Наблюдательный совет АОЗ, в который вошли независимые члены Екатерина Кузнецова, Лукаш Столярски, Патрик Аурой, а также представители государства Тарас Чмут и Юрий Джигир.

"И это действительно очень профессиональный состав, который способен усилить работу Агентства и обеспечить независимый контроль и новый уровень диалога с международными партнерами. Ключевое сейчас – готовность Министерства обороны обеспечить эффективную работу наблюдательного совета и привести его полномочия в соответствие с законодательством Украины и мировыми стандартами корпоративного управления", – отметила она.

Безрукова подчеркнула, что в 2025 году АОЗ будет инициировать большое количество изменений в нормативной и законодательной базах, что упростит деятельность производителей и поможет существенно ускорить поставки вооружения на фронт.