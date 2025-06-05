'Больше всего любил жену и дочь': появились данные о мужчине, которого РФ убила ударом по центру Сум. Фото

3 июня в результате российского ракетного удара по центру Сум погиб местный житель Сергей Крикун. Ему было 45 лет.

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Об этом сообщает "Кордон Медиа". В то утро мужчина отвез жену на работу, после чего должен был везти 7-летнюю дочь Машу в школу.

Обычно семья ехала по улице Троицкой, но на этот раз Сергей изменил маршрут. В момент взрыва автомобиль стоял на светофоре.

Сергея и его дочь доставили в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на проведенную операцию, спасти мужчину не удалось. У ребенка осколочные ранения легких и глаз. Сейчас она находится с матерью в больнице "Охматдет".

О гибели отца девочке еще не сообщили.

"Вчера Маша о нем спрашивала. Но она в очень тяжелом состоянии, ей могло бы стать хуже", - рассказала крестная девочки.

По словам крестной матери Марии, Сергей был жизнерадостным человеком. В апреле этого года он отметил 45-й день рождения.

Большую часть времени проводил с семьей. Больше всего ценил отношения с женой и дочерью.

Напомним, утром 3 июня российские войска в очередной раз обстреляли Сумы. Враг попал в центральную часть города. В результате атаки погибли четыре человека, также 28 человек пострадали, среди них трое детей.

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