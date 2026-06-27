Важный логистический путь для оккупантов: в результате ударов ВСУ обрушился Генический мост. Фото

На левом берегу Херсонской области украинские войска добили мост в Геническе, который путинская армия активно использовала для военной логистики. В результате систематических ударов на мосту обрушилось несколько пролетов.

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По предварительным данным, автомобильное движение через мост полностью остановлено. Результаты ударов по мосту опубликовал мониторинговый Telegram-канал Supernova+.

Логистика врага парализована

По предварительной информации, мост обрушился не сразу после конкретного удара, а в результате систематического огневого поражения в последние недели.

На опубликованных фото продемонстрировано, что целая плита посреди проезжей части рухнула вместе с автомобилем. В сети также пишут, что в результате падения транспортного средства есть погибшие.

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Последствия для фронта

Генический автомобильный мост через пролив Тонкий, а также проходящий поблизости старый железнодорожный мост и сам маршрут по Арабатской стрелке имеют критическое военно-логистическое значение для российских оккупационных войск.

После того как Силы обороны Украины начали регулярно наносить эффективные удары по основным логистическим артериям, роль Арабатской стрелки для армии РФ существенно возросла.

Маршрут через Геническ и Арабатскую стрелку – это один из трех ключевых путей, соединяющих оккупированный Крымский полуостров с материковой частью Украины (наряду с Армянском и Чонгаром)

Когда основные трассы, например, М-18 через Чонгар получают серьезные повреждения в результате ракетных ударов или атак дронов, Арабатская стрелка остается для россиян важнейшим дублирующим коридором. По ней осуществляется перекидывание живой силы, техники и боеприпасов из крымских логистических хабов в Херсонскую и Запорожскую области.

Напомним, Украина атаковала дроном-камикадзе мост вблизи Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области, который служил въездом в Крым. В результате атаки было повреждено мостовое полотно, из-за чего оккупанты перекрыли въезд маршрут на полуостров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что более десяти лет российские граждане внаглую жили в оккупированном Крыму, скупая недвижимость, развивая бизнес и ведя себя как дома на захваченной территории. Однако затяжная путинская агрессия и закономерные ответные удары ВСУ по военной и критической инфраструктуре вернули оккупантов в суровую реальность.

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