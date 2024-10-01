Больше всего с начала 2023 года: в Харькове подсчитали количество российских обстрелов в сентябре

В сентябре 2024-го Харьков 53 раза находился под российскими обстрелами из различного вооружения. Это самое большое количество с начала 2023 года.

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В результате 188 человек пострадали, среди которых 19 – дети. Статистику озвучил 1 октября мэр Игорь Терехов, выступая в эфире объединенного телемарафона "Єдині новини".

"Мы подвели такую ​​печальную статистику за прошлый месяц: 53 раза Харьков находился под обстрелами. Ужасная статистика", – сказал он.

Каждый удар противника – это дополнительная нагрузка для коммунальщиков, которые готовят город к отопительному сезону.

"Было бы неправдой сказать, что это не так. Мы отрываем людей для устранения последствий. Кроме этого, коммуникации повреждены, разбиты дома. Это влияет на подготовку к отопительному сезону. Но коммунальщики работают практически круглосуточно, очень серьезно готовимся", – заверил Терехов.

Он сказал, что всех подробностей озвучивать не будет, но в городе делают все возможное, чтобы жители были с отоплением, водой, электричеством.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Служба безопасности Украины задержала агентурную группу ФСБ России, которая шпионила за Силами обороны сразу в трех городах: Харькове, Чернигове и Киеве. Трое задержанных работали на одного куратора.

– Ранее в Харькове арестовали без права внесения залога 42-летнего мужчину, который оказался российским агентом. Предатель передавал государству-агрессору данные о местах дислокации украинских защитников.

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