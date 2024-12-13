Большинство техники уничтожили дроны: озвучены колоссальные потери России в битвах под Покровском

В боях за Покровск с октября 2023 года Россия понесла колоссальные потери в живой силе: они достигают около 60% тех сил, которые Москва собрала для захвата Украины в начале полномасштабного вторжения. Подтверждено уничтожение почти 2 тысяч единиц военной техники и вооружений, реальные потери значительно выше.

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Данные о потерях, которые понесла вражеская армия, пытаясь захватить Покровск, собрал и проанализировал военный аналитик Владимир Даценко. А руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил: большинство этой техники было уничтожено с помощью дронов.

Даценко утверждает, что за время боев на Покровском направлении, которое более года назад российское командование определило как приоритетное, Россия понесла потрясающие потери.

"В октябре 2023 года Россия определила наступление на Покровск как главную ось своей наступательной кампании. Очевидно, что Путин сосредоточен на цели полного захвата Донецкой области как на наиболее приоритетной цели на ближайшие годы. Но это наступление привело к колоссальным потерям", – отметил аналитик.

Количество уничтоженных или раненых оккупантов только на этом направлении близко к численности Западного военного округа ВС РФ по состоянию на 2022 год. Его оккупанты готовили к военному противостоянию с НАТО. Также это около 60% всех сил, которые Москва сконцентрировала для своего "блицкрига" в Украине в начале полномасштабного вторжения.

"В первые несколько недель наступления российские потери оцениваются в 13 000 солдат. В феврале 2024 года российские потери оценивались в 47 000 солдат убитыми и ранеными. В дальнейшем динамика боев на этом направлении не уменьшалась", – отметил Даценко.

С учетом динамики, по подсчетам аналитика, за 13 месяцев боев на Покровском направлении общие боевые потери РФ в живой силе составили около 150 тысяч человек. Эти потери превосходят те, которые Россия понесла, когда захватывала Бахмут: тогда убитыми и ранеными агрессор потерял около 100 тысяч оккупантов.

Утратила Россия и огромное количество техники и вооружений. Визуально подтверждено уничтожение около 1800 тысяч единиц. Реальные же потери могут быть гораздо выше.

"Количество российских потерь в битве за Покровск близко к численности Западного военного округа по состоянию на 2022 год, в состав которого входили три армии: 1-я танковая, 6-я и 20-я общевойсковые армии. Западный военный округ Российской Федерации должен был противостоять вооруженным силам НАТО на территории Европы, а Первая танковая армия была величайшей гордостью Путина (самая большая танковая армия в мире)", – пишет Даценко.

Аналитик добавляет: стачивание этой "гордости" об два относительно небольших города в Украине иначе как безумием не назовешь.

"Представьте себе, что какой-то генерал предложил план наступления, предусматривающий потерю трех армий в боях за два небольших города, в которых до войны проживало 95 000 человек (Авдеевка и Покровск). Любая страна сочла бы это безумием. Россия потеряла под Покровском больше танков, чем любая страна Европы, имеет в своей армии или больше солдат, чем все Вооруженные силы Великобритании. Помните об этом, когда будете читать новости о боях за маленький городок на востоке Украины", – подчеркнул он.

Не без иронии аналитик предположил: после завершения российско-украинской войны на смену устойчивому выражению "Пиррова победа", используемому для обозначения достижения цели неприемлемо высокой ценой, превращающей победу в поражение, придет новый фразеологизм – "наступление Путина".

Впрочем, если для эпирского царя Пирра, что в 279 году до н.э. победил римлян в битве при Аускуле, потеряв большую часть своего войска, эти потери были неприемлемы, Путин и его генералы, констатирует Даценко, похоже, "не способны отказаться от продолжения наступления на Покровск, чего бы это ни стоило российской армии".

"В это трудно поверить, но потери российской бронетехники под Покровском больше, чем потери немецкой армии в Сталинградской битве", – добавил аналитик.

Он отметил, что битва за Покровск стала одной из величайших битв в истории по количеству утраченной бронетехники.

"На каждый километр оккупированной территории в этом направлении Россия теряет в 10-15 раз больше ресурсов, чем на всех других направлениях. И это свидетельствует о безумной одержимости Путина показать всем, что российская армия не останавливается, а продолжает наступать", – резюмировал Даценко.

При этом в Центре противодействия дезинформации отметили: значительное количество этих потерь украинские воины нанесли России с помощью беспилотников, ставших настоящим спасением в условиях превосходства РФ в количестве артиллерии, а также дефицита боеприпасов, с которым периодически сталкивалась украинская армия.

"Российские потери в битве за Покровск. Количество техники поражает. Большинство этой техники уничтожили дроны", – написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, обнародовав созданную Даценко инфографику потерь РФ в битве за Покровск.

Напомним, только за сутки 12 декабря по всей линии фронта ВСУ обезвредили еще 1390 захватчиков и 31 вражескую бронемашину. Также враг потерял пять танков, шесть артиллерийских систем, 65 БПЛА оперативно-тактического уровня и полсотни единиц автомобильной техники.