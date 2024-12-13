ВСУ обезвредили еще 1390 захватчиков и 31 вражескую бронемашину – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1390 российских оккупантов. Также обезвредили 157 единиц военной техники и вооружения армии РФ.

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По состоянию на 13 декабря общие потери личного состава войск страны-агрессора в войне против нашего государства достигают 760 120. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 65 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 20 176).

Были уничтожены 31 вражеская боевая бронированная машина (всех 19 675), шесть артиллерийских систем (21 078), пять танков (9537), а также 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 31 177).

Относительно остальных потерь вооружения и техники ВС РФ данные остались неизменными: минус 2861 крылатая ракета, 1253 РСЗО, 1023 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодка.

Я сообщал OBOZ.UA, на Купянском направлении пограничники из РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" уничтожили два российских пункта управления дронами и составы БК. Поражение врагу защитники нанесли с помощью ударных дронов.

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