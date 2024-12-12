Пограничники уничтожили два российских пункта управления дронами и склады БК на Купянском направлении. Видео

На Купянском направлении украинские пограничники по комендатуре быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" продолжают эффективно выполнять боевые задания. Наши защитники наносят вред вражеской технике и укреплениям с помощью ударных дронов.

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За последнюю неделю в результате операций было ликвидировано несколько важных враждебных объектов. Соответствующие кадры показали в Государственной пограничной службе.

В частности, Силы обороны уничтожили важные объекты россиян, включая танки, минометы и склады боеприпасов. Кроме того, пограничники ликвидировали два пункта управления беспилотниками противника и десятки вражеских укрытий.

"В течение недели уничтожен танк Т-72, 7 генераторов, 4 миномета, 2 полевых состава боеприпасов, 2 пункта управления БпЛА. Кроме того, ликвидированы десятки вражеских укрытий и пехота противника", – говорится в сообщении.

Работа пограничников Феникса подтверждает, что эффективное применение современных технологий в руках профессиональных украинских военных значительно ослабляет боевой потенциал оккупантов и приближает победу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады "Месть" Луганского пограничного отряда уничтожили более десяти единиц вражеской техники возле Кременной. По российским позициям защитники эффективно отработали с помощью дронов.

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