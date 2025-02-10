Большое горе: на Харьковщине погиб Герой из Ивано-Франковской области Олег Дутчак. Фото

На войне против российских оккупантов 29 января погиб наш защитник Олег Дутчак. Он был родом из Ивано-Франковской области.

Видео дня

Герой пал на Харьковщине во время выполнения задания. Трагедию подтвердил глава Коломыйской громады Богдан Станиславский на своей Facebook-странице.

Дутчак жил в селе Раковчик. Воин служил в бригаде "Гарт" Госпогранслужбы Украины на должности водителя отделения огневой поддержки первого пограничного отряда.

"Выражаю соболезнования семье и близким Олега. Разделяем с вами это великое горе. Вечная память нашему защитнику", – написал Станиславский.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– На Покровском направлении 2 февраля, выполняя боевое задание, погиб военный из Киевской области Роман Чукаловский. Он был пулеметчиком.

– 23 января в зоне Курской операции погиб военный с Киевщины Олег Петрученко, воин Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

– На войне против российских захватчиков погиб 18-летний британский доброволец Джеймс Уилтон. Его жизнь оборвалась в селе Терны вследствие атаки российского беспилотника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!