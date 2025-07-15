Давайте немного проясним с "большим наступлением" РОВ в цифрах…

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Настоящее "большое наступление" РОВ началось 10 октября 2023 года, с Авдеевского наступления, фактически, после завершения летнего контрнаступления СОУ того же года. И, с 10 октября 2023 РОВ это наступления не прекращали, оно лишь переходило из фазы в фазу.

Сейчас мы находимся в фазе летней наступательной кампании 2025 года, а через 60 дней наступит, знаете что? Правильно, осенне-зимняя фаза 2025-2026 этого наступления. К слову сказать, с учётом сезона дождей, морозов и снегопадов – не самое лучшее время для активной деятельности, когда войска к этому технически не готовы.

То есть, ничего нового, просто продолжение того, что продолжается уже как 1 год и 9 месяцев. Но, вопрос в другом, чего достигли РОВ за эти 1 год и 9 месяцев, что приобрели и что потеряли?

По состоянию на 10.10.2023 РОВ оккупировали 64 440 км² территории Украины, а по состоянию на сегодняшний день 14.07.2025 этот показатель составляет 70 014 км². Иными словами, РОВ 1 год и 9 месяцев наступали, захватив 5 574 км² территории Украины. Это почти как Бруней, Тринидад и Тобаго, ну или как два Люксембурга. С другой стороны, это площадь меньше Черновицкой области.

В свою очередь, потери РОВ за 1 год и 9 месяцев этого наступления составили:

Личный состав - 756 330;Танки – 6 315;ББМ – 13 982;Ствольная артиллерия – 23 772.

Я бы мог продолжать по другим категориям, но зачем, если и так всё понятно. РОВ, за время своего "большого наступления" потеряли население сравнимое с республикой Мордовия или Амурской областью, а захватили площадь, сравнимую с Ингушетией и Санкт-Петербургом вместе взятыми.

Это привело к тому, что уже в 2024 году РОВ прибегли к помощи КНДР, ведь людского ресурса для продолжения Курской операции просто критически не хватало. Но и не только в людях вопрос.

По итогу "большого наступления" у РОВ возник катастрофический дефицит с тяжело бронированной техникой и сейчас российские войска воюют пехотой на лёгких транспортных средствах (ЛТС), мотоциклах, багги, жигулях… ослах. И это не от хорошей жизни, а в связи с тотальным истощением советских запасов, на которых и держался российский ВПК.

Артиллерии было уничтожено столько, что россия вынуждена клянчить САУ, РСЗО и даже миномёты у КНДР!

При этом за 1 год и 9 месяцев не был захвачен ни один областной центр, не были закрыты ни одни административные границы захватываемых территорий по областям, не был захвачен ни один город оперативного значения! А от Авдеевки, вглубь донецкой области, к Покровску и Константиновки РОВ продвинулись от 30 до 45 км, к Днепропетровской области до 65 км.

Вот какие результаты и во что превратилась российская армия за 1 год и 9 месяцев – самоубийц на мотоциклах и велосипедах, клянчащих артиллерию и штурмовиков у северокорейцев. А тут ещё бредни про захват Херсонской, Донецкой и Запорожской областей через 60 дней...

Какое же оно убогое…