'Эта зима стала одним из самых тяжелых экзаменов': в Воздушных силах рассказали, сколько ракет Россия запустила по Украине

Нынешняя зима стала настоящим испытанием для Украины и ее противовоздушной обороны. В течение трех месяцев россияне запустили по нашему государству более 700 ракет различных типов.

Противник сочетал запуски ударных БПЛА с ракетами, чтобы осложнить воздушную ситуацию, перегрузить систему противовоздушной обороны и истощить ее ресурсы. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины.

РФ, в течение зимы, устроила 14 массированных ударов

"Эта зима стала одним из самых тяжелых экзаменов для системы противовоздушной обороны Украины. Оккупанты в очередной раз пытались устроить украинцам полный блэкаут и уничтожение критической инфраструктуры государства, применив беспрецедентное количество ракет и дронов", – говорится в сообщении.

В течение трех зимних месяцев Воздушные силы совместно с Силами обороны отбили 14 массированных комбинированных атак противника.

В декабре и январе враг совершил 7 масштабных ударов, а в течение февраля Украина пережила еще 7 мощных атак.

В Воздушных силах опубликовали хронику атак РФ

Декабрь 2025 года

6 декабря противник нанес один из самых масштабных ударов за все время большой войны – 704 воздушных целей, среди них – 51 ракета. Последующие атаки 13, 23 и 27 декабря также держали сверхвысокий уровень нагрузки – от почти 500 до более 670 воздушных целей.

Январь 2026 года

Период активного применения баллистических ракет. 9 января главный удар был направлен на Киевскую область – 278 целей. Зафиксирован запуск баллистической ракеты средней дальности по Львовской области и применение ракет "Циркон" 20 и 24 января.

Февраль 2026 года

В последний месяц зимы враг выпустил наибольшее количество ракет в одном ударе за всю зиму – 71 единицу. 26 февраля состоялся массированный дроновый удар – 420 беспилотников в одной атаке.

"Враг системно наращивает применение как штатной баллистики ("Искандер-М"), так и ракет, заходящих на цель по баллистической траектории: "Кинжал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400. Всего за три месяца агрессор выпустил более 700 ракет различных типов", – указано в сообщении.

Наше государство выстояло благодаря людям

Однако Украина выстояла, а энергетическую систему удалось сохранить благодаря профессионализму зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, радиотехнических войск и авиации.

"Мы благодарим каждого энергетика и ремонтную бригаду, которые под обстрелами возвращали свет и держали энергосеть живой. Боевая работа продолжается. Мы знаем, что враг готовит новые атаки, однако каждая единица нашей ПВО находится в состоянии полной боевой готовности", – отметили в Воздушных силах.

Украине и в дальнейшем нужны ракеты для систем противовоздушной обороны в рамках помощи партнеров, чтобы защитить население от новых российских атак.

Напомним, в ночь на 2 марта Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину. Враг применил 94 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 84 цели. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 4 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, за 4 года войны украинская ПВО уничтожила более 140 тыс. воздушных целей врага. Исключительно силами авиации ликвидировано около 9 тысяч средств поражения.

