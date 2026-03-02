УкраїнськаУКР
Россия атаковала Украину дронами: украинские воины обезвредили 84 из 94 запущенных врагом БпЛА

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
672
В ночь на 2 марта Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 94 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 84 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 2 марта россияне атаковали украинские города и села 94 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Враг задействовал для ударов около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – подчеркнули в ВС ВСУ.

Последствия вражеских ударов

Под атакой войск РФ этой ночью оказался Кривой Рог Днепропетровской области.

"В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия. Предварительно, люди не пострадали", – написал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в 6 часов утра.

Также он рассказал, что под ударом было Апостолово. Там повреждено транспортное предприятие.

На Синельниковщине россияне атаковали Покровскую громаду. Разрушены два частных дома, еще четыре изуродованы. Погиб 55-летний мужчина. Его тело спасатели достали из-под завалов одного из разбитых домов.

На Никопольщине попали по райцентру и Мировской громаде. Повреждена пятиэтажка.

А в Запорожье россияне атаковали Камышеваху. Российские КАБы разрушили дом и повредили соседние здания.

"Ранены две девочки – 9 и 15 лет. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", – отметил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия ударила по Херсону. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.

Также оккупанты били по Харькову, сообщалось о попадании по парку, админзданию и общежитию, пострадали люди.

