'Большой риск': в РФ попытались объяснить, почему Шойгу и Герасимова не было с Путиным во время 'визита в Херсонскую область'

Поездка Путина в Херсонскую область имела некоторые нюансы, что спровоцировало массу вопросов. В частности, у террористической власти спросили, почему во время так называемого "визита" Путина на оккупированные территории не было Шойгу и Герасимова.

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Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путина не сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов из-за большого риска. Об этом сообщают в российских Telegram каналах.

"Много было вопросов, почему не сопровождали (Путина. – Ред.) Шойгу и начальник Генштаба. Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте и давать такой соблазн противнику. И, конечно, это большой риск ", – сказал представитель Кремля.

Отметим, что пресс-службы Кремля пытались скрыть настоящую дату приезда Путина в Херсонскую область. Поскольку, в России заявили о визите Путина утром 18 апреля, в то время как на видео президент РФ говорит, что "сейчас вот Пасха будет, да?". Отметим, что праздник был 16 апреля. Так, пресс-службы РФ отреагировали на это и вырезали из этой цитаты слово "будет" в официальном ролике.

Напомним, что Путин во время "визита в Херсонскую область" подарил иконы военным РФ, за что был высмеян в сети. Так, пользователи соцсетей высмеяли диктатора, отметив, что оружия, похоже, у страны-агрессора уже не осталось.

Как писал OBOZREVATEL, в России заявили о визите Путина в штаб войск на Херсонском направлении и показали странное видео.

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