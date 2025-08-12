Черное море под украинским контролем: Буданов проинспектировал силы и средства, вовлеченные в оборону акватории и остров Змеиный

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов побывал на о. Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море, где проинспектировал позиции военных "Спецподразделения Тимура". Также он вручил бойцам награды за защиту страны от российского агрессора.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГУР 12 августа. Вместе с военными Буданов почтил память павших защитников, которые отдали свою жизнь во время освобождения острова.

Что известно

"Руководитель военной разведки проинспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемых "вышек", которые в результате успешных операций ГУР МО и других составляющих Сил безопасности и обороны возвращены под законный контроль Украины", – говорится в сообщении.

Во время рабочей поездки в регион Черного моря Кирилл Буданов провел совещание с офицерами, обсудив дальнейшие шаги в рамках общей стратегии. Он также отметил бойцов ГУР из "Спецподразделения Тимура" наградами за высокий профессионализм и мужество.

Буданов почтил память павших защитников о. Змеиный

Отдельно участники мероприятия почтили память воинов, погибших при освобождении острова Змеиный и украинских территориальных вод Черного моря от российских оккупантов. По словам главы ГУР, только от украинцев зависит будущее государства.

"Честь бойцам ГУР и всех Сил безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру – сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага", – подчеркнул Буданов.

Стоит отметить, что 30 июня 2022 года Силы безопасности и обороны Украины освободили от российской оккупационной армии остров Змеиный. Возвращение государственного сине-желтого флага на Змеиный стало выдающимся событием в истории нашего государства и армии.

