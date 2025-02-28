"Борьба продолжается": украинские разведчики поразили передовой пункт управления оккупантов на Херсонщине. Видео
Бойцы ГУР нанесли удары по передовому пункту управления российских войск на временно оккупированной территории Херсонской области. Операция по поражению вражеского военного объекта прошла 26 февраля.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Разведчики также показали кадры "бавовны".
Отмечается, что пункт управления оккупантов размещался в районе населенного пункта Ивановка. Им пользовались россияне из 14-го армейского корпуса ВС РФ.
Успешное поражение вражеского объекта произошло около 22:00 в среду, 26 февраля 2025 года.
Удар разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли с помощью взрывного сброса с беспилотника.
"Борьба продолжается! Слава Украине!" – подчеркнули в разведке.
Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля бойцы из Воздушных сил ВСУ поразили пункт управления БПЛА оккупантов на Запорожье. Объект в захваченном селе Нестерянка принадлежал 503-му мотострелковому полку 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ.
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