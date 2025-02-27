ВСУ поразили пункт управления БПЛА армии РФ на Запорожье: в Генштабе рассказали подробности

Воины Воздушных сил ВС Украины 26 февраля ударили по пункту управления вражеских БПЛА 503 мотострелкового полка 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии сухопутных войск РФ. Цель находилась в селе Нестерянка на временно оккупированной территории Запорожской области.

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Эту операцию на 27 февраля подтвердил Генеральный штаб ВСУ. Пресс-служба сообщила, что атака была успешной.

Этот военный объект использовался противником для управления, хранения и обслуживания БПЛА.

"Смелые пилоты Воздушных сил Вооруженных сил Украины будут продолжать уничтожать войска оккупантов, пока Российская Федерация не прекратит вооруженную агрессию против народа Украины. Продолжение следует. Слава Украине!" – написали в Генштабе.

Согласно карте DeepState, Нестерянка находится практически на самой линии фронта. По данным на июнь 2024-го, как заявлял начальник Ореховской городской военной администрации Николай Виниченко, населенный пункт был разбит на 70%.

До оккупации в селе проживало около 1500 человек, а летом прошлого года – только 70.

"Гуманитарная помощь там не предоставляется страной-агрессором. Воду люди набирают из колодцев, туда ничего не завозится. Люди проживают в основном в частном секторе, в подвалах. Света у них нет с 2022 года. Водоснабжения тоже нет", – рассказывал Виниченко "Новинам Приазовʼя".

Как ранее писал OBOZ.UA, 25 февраля Вооруженные силы успешно уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов возле села Копани на Запорожье. Объект использовался россиянами для контроля беспилотных летательных аппаратов.

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