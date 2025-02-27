Способности оккупантов на Запорожье существенно уменьшились: ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт армии РФ

25 февраля Вооруженные силы Украины успешно уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов на Запорожье. Удар был нанесен по объекту, который использовался для контроля беспилотных летательных аппаратов.

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Пункт располагался в жилом районе возле села Копани в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"25 февраля 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое использовалось 1429 мотострелковым полком оккупантов как командно-наблюдательный пункт и место для запуска БпЛА, возле н.п. Копани Запорожской области", – говорится в сообщении.

Этот удар значительно ослабил российские войска, уменьшив их возможности для дальнейших атак на мирное население Украины.

Воздушные силы ВСУ продолжают осуществлять операции, направленные на уничтожение важной инфраструктуры врага и их техники, приближая победу над агрессором.

"Продолжение следует. Слава Украине!" – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГПСУ показали работу дронщиков из РУБпАК "Феникс" пограничной бригады "Месть". Там подчеркнули, что в руках украинских бойцов дроны превращаются в разрушительное оружие.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины провели успешную операцию по уничтожению российских оккупационных войск на Купянском направлении. В результате ударов у врага было отминусовано, по предварительным подсчетам, не менее 35 оккупантов убитыми.

На Запорожском направлении пограничники восьмого отряда не дали замерзнуть врагу. Отыскав норы захватчиков, операторы БПЛА Госпогранслужбы отработали по ним FPV-дронами.

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