Операторы FPV-дронов на Купянском направлении уничтожили 6 бронемашин и 2 танка россиян. Эффектное видео
Бойцы сил обороны Украины провели успешную операцию по уничтожению российских оккупационных войск на Купянском направлении. В результате ударов у врага было отминусовано, по предварительным подсчетам, не менее 35 оккупантов убитыми.
Кроме того, россияне потеряли технику, а еще пятеро военных получили ранения. Операцию провели бойцы полка Сил специальных операций, сообщили на официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и опубликовали соответствующее видео.
Отмечается, что защитники Украины били по врагу FPV-дронами.
В результате успешных действий было уничтожено:
– 6 боевых бронированных машин;
– 2 танка;
– средства связи;
– 35 оккупантов, еще 5 – ранены.
"Бойцы полка Сил специальных операций вместе с другими смежными подразделениями продолжают эффективно работать над уничтожением противника", – отметили в ОСГВ "Хортица".
Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении пограничники восьмого отряда не дали "замерзнуть" врагу. Отыскав "норы" захватчиков, операторы БПЛА Госпогранслужбы отработали по ним FPV-дронами.
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