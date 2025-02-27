Прогрели норы окупантов: пограничники FPV-дронами уничтожили позиции россиян на Запорожском направлении. Видео

На Запорожском направлении пограничники аосьмого отряда не дали "замерзнуть" врагу. Отыскав "норы" захватчиков, операторы БПЛА Госпогранслужбы отработали по ним FPV-дронами.

Видео дня

По итогам боевой работы все вражеские цели были поражены. Так что пока на улице хозяйничает мороз, в "норах" оккупантов очень даже горячо, отметили в ГПСУ.

"Прожарили норы окупантов. Горячие "поздравления" морозными днями не оставили врагу шансов", – лаконично прокомментировали пограничники свою работу и показали соответствующее видео.

Речь идет о Бердянском пограничном отряде, который входит в состав Южного регионального управления ГПСУ.

Запорожское направление включает в себя Гуляйпольское и Ореховское направления. А в целом Бердянский пограничный отряд охраняет участок ответственности в пределах четырех районов Запорожской области – это Акимовский, Приазовский, Приморский и Бердянский районы. Общая протяженность участка составляет 395,5 км.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние сутки на Гуляйпольском направлении враг проводил три штурмовых действия в направлении Чаривного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Зализнычному.

На Ореховском направлении произошло два боеприкосновения, противник пытался продвинуться в районе Пятихаток.

Напомним, что воины Службы безопасности Украины показали, как они уничтожили 1676 беспилотников российских захватчиков. В основном это дроны разведывательного типа: "Суперкам", "Зал", "Орлан" и другие – более подробно смотрите здесь.

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