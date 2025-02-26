Враг пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении: на фронте произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. С начала этих суток произошло 98 боевых столкновений. В частности, враг пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 26 февраля. Больше всего штурмов зафиксировано на Покровском направлении. Но наши воины мужественно противостоят врагу и наносят ему урон.

Сегодня в Генштабе отметили воинов 422-го отдельного батальона беспилотных систем, 406-й отдельной артиллерийской бригады, которые в сложнейших условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему значительные потери.

В свою очередь захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и 69 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 84 КАБ. Зафиксировано 1112 ударов дронами-камикадзе. Также враг совершил более четырех тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

Пять штурмовых действий противника в сторону Волчанска, Строевки и Двухлетней отразили украинцы на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник четырежды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки и Загрызового, продолжается одно боестолкновение.

Пять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Колодцев, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины. Наши защитники отбили три атаки противника, продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении наши воины успешно отразили атаку противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Новомаркового и Ступок.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка и Крымского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка.

По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 321 оккупанта, 153 из них – безвозвратно. Также наши защитники уничтожили 13 единиц автомобильной техники, два орудия и три мотоцикла, кроме этого, значительно повредили танк и девять единиц автомобильной техники захватчиков.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг проводил три штурмовых действия в направлении Волшебного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения, противник пытался продвинуться в районе Пятихаток.

Восемнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 415 артиллерийских обстрелов, в том числе 35 из реактивных систем залпового огня, нанес 11 авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб.

На Приднепровском направлении с начала суток противник наступательных действий не производил.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность врага на 1170 кафиров. Уничтожены также около 400 единиц военной техники и вооружений. Среди них – более 30 артсистем и 19 танков. Общие боевые потери российской армии в войне против Украины к утру 26 февраля достигли около 870 700 человек.

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