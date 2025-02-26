Силы обороны отминусовали 1170 оккупантов за сутки: обновленные данные по потерям армии Путина

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1170 захватчиков. Уничтожены также почти 400 единиц военной техники и вооружений.

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Среди них – более 30 артсистем и 19 танков. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с ликвидированными или ранеными накануне 1170 оккупантами общие боевые потери российской армии в войне против Украины к утру 26 февраля составили около 870 700 человек.

Также защитники "демилитаризировали" 384 единицы военной техники и вооружений вражеского войска.

Так, российские оккупанты накануне потеряли 19 танков (в общей сложности уничтожено 10 201 единицу этой техники), 15 боевых бронированных машин (21 183), 34 артиллерийские системы (23 686), два средства ПВО (1 085), 194 БПЛА оперативно-тактического уровня (26 961) и 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн (38 702).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1 299), самолетов (370), вертолетов (331), крылатых ракет (3 064), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1), специальной техники (3 759).

Напомним, накануне главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил, что с начала года Силы обороны обезвредили более 500 танков и 1000 бронемашин врага.

Также главком показал уникальные кадры.

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