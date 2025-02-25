С начала года Силы обороны обезвредили более 500 танков и 1000 бронемашин противника: Сырский показал уникальные кадры. Видео

С начала этого года Силы обороны Украины уже нанесли российским оккупационным войскам значительные потери. Менее чем через два месяца было обезврежено 510 танков и 1125 боевых бронированных машин противника.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. 25 февраля он опубликовал уникальные кадры поражения вражеской техники.

"Три года и один день полномасштабного вторжения в РФ. Силы обороны продолжают борьбу за Независимость Украины!" – отметил главком.

На опубликованных кадрах видна результативная работа наших воинов по технике россиян. Параллельно с машинами они ликвидировали и живую силу врага.

Сырский поблагодарил украинских военных, которые уничтожают захватчиков, за их отвагу и стойкость.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ подсчитали, что потери армии РФ за три года полномасштабной войны превысили 869,5 тысяч оккупантов и 10 тысяч танков. Только в течение 24 февраля наши Силы обороны ликвидировали и ранили 1300 российских оккупантов.

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