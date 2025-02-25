Потери армии РФ за три года войны превысили 869,5 тыс. оккупантов и свыше 10 000 танков – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте 24 февраля ликвидировали и ранили 1300 российских оккупантов. Так, ровно за три года полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже 869 530 личного состава армии РФ.

Видео дня

Накануне защитники также отминусовали у захватчиков 303 единицы военной техники и вооружения. Обновленные данные о потерях врага по состоянию на 25 февраля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Так, с 24 февраля 2022 года и по 24 февраля 2025-го включительно, а также за последние сутки Силы обороны обезвредили следующие материальные средства оккупационной армии РФ:

– 38 582 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+138 за минувшие сутки);

– 26 767 БПЛА оперативно-тактического уровня (+122);

– 23 652 артиллерийские системы (+26);

– 21 168 боевых бронированных машин (+11);

– 10 182 танков (+5);

– 3759 единиц специальной техники (+2);

– 3064 крылатые ракеты;

– 1299 РСЗО;

– 1083 средства ПВО (+2);

– 370 самолетов;

– 331 вертолет;

– 28 кораблей/катеров;

– одну подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам британского Международного института стратегических исследований (IISS), с 24 февраля 2022 года в войне против Украины Россия потеряла около 14 000 танков, БМП и БТР. В Институте изучения войны объяснили, что цифры отличаются от данных Генштаба ВСУ, поскольку IISS, вероятно, учитывает только уничтоженную технику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!