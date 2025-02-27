Уничтожают технику и живую силу врага: в ГПСУ показали работу дронаров 'Феникс' пограничной бригады 'Помста'. Фото

Украинские военные продолжают методически уничтожать вражескую технику и личный состав армии страны-оккупанта. В этот раз в ГПСУ показали работу бойцов "Феникс" пограничной бригады "Помста".

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Эффектные фотографии ежедневной работы наших бойцов опубликовали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в руках украинских бойцов БПЛА превращаются в разрушительное оружие.

"Птицы" войны: операторы "Мавиков" и FPV-дронов постоянно внимательно следят за врагом, чтобы уничтожить его позиции, технику или живую силу", – говорится в подписи к фото.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники в Донецкой области сорвали очередной штурм российских захватчиков. Они открыли огонь из РСЗО RAK-SA-12, нанеся врагу потери.

Напомним, что на 22:00 26 января в Генштабе сообщили, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. С начала этих суток произошло 98 боевых столкновений. В частности, враг пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность врага на 1170 оккупантов. Уничтожены также около 400 единиц военной техники и вооружений. Среди них – более 30 артсистем и 19 танков. Общие боевые потери российской армии в войне против Украины к утру 26 февраля достигли около 870 700 человек.

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