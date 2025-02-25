Работала РСЗО RAK-SA-12: в Донецкой области артиллеристы бригады 'Помста' уничтожили вражеское укрытие. Видео

Украинские пограничники в Донецкой области сорвали очередной штурм российских захватчиков. Они открыли огонь из РСЗО RAK-SA-12, нанеся врагу потери.

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В частности, поражено вражеское укрытие. Видео боевой работы артиллеристов бригады "Помста" опубликовали в ОСГВ "Хортица".

"В Донецкой области артиллеристы бригады "Помста" уничтожили вражеское укрытие. Пограничники комендатуры огневой поддержки с помощью реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 уничтожили укрытие оккупантов и подавили намерения противника к проведению штурмовых действий", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, два средства ПВО, 122 БПЛА оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

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