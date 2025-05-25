'Борьба продолжается': во время Курской операции украинские бойцы взяли в плен 971 военного РФ

В воскресенье, 25 мая, завершился самый масштабный за время полномасштабной войны с Россией трехдневный обмен пленными. Освободить в рамках обмена удалось тысячу украинцев, в том числе и 880 защитников Украины из разных составляющих и родов войск Сил обороны.

Видео дня

Украинские воины неутомимо работают над пополнением обменного фонда для освобождения побратимов из российского плена, в частности во время операции на Курщине они взяли в плен почти тысячу российских захватчиков - больше, чем агрессор забрал во время последнего обмена. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Там отметили, что на заключительном этапе большого обмена, в воскресенье, 25 мая, домой возвращаются 303 украинских Героев: воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

"Своих родных дождались матери, отцы, жены и мужья, дети, братья и сестры. Дождались собратья. Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны неустанно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами", - напомнили в Генштабе о защитниках, без чьего мужества, доблести и героизма возвращение пленных воинов было бы невозможным.

При этом, добавили в Генштабе, наибольшие "плоды" в виде пополнения обменного фонда принесла Курская операция сил обороны: там украинские воины за время проведения операции взяли в плен почти тысячу россиян – больше, чем Украина отдала России в рамках последнего обмена.

"В период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории Курской области. Количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными решениями. Курская кампания стала именно таким неожиданным и асимметричным ходом, успешность которого признана миром. Борьба за наши территории и наших людей. Украина своих не бросит", – заверили в Генштабе.

Несмотря на то, что в российском генштабе диктатору Владимиру Путину о "полном освобождении" Курщины отчитались еще 26 апреля – почти месяц спустя, 25 мая, там продолжаются бои.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток и до 16:00 в Курской области зафиксировано 14 атак российских захватчиков.

"Противник нанес пять авиаударов, сбросив при этом десять КАБ, совершил 129 обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня", – описали текущую ситуацию на направлении в Генштабе.

Всего по всей линии фронта до 16 часов произошло сто боевых столкновений.

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого, на момент публикации сводки одно боестолкновение продолжалось.

На Купянском направлении противник один раз атаковал позиции наших войск в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз – в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского. Силы обороны успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

На Северском направлении враг трижды пытался пройти вперед в сторону Григорьевки и вблизи Белогоровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку от Часова Яра.

На Торецком направлении сегодня противник атаковал пять раз - в районе Торецка и Дилиевки, сейчас идут два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили двадцать пять атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Российские террористы нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Длинная Балка, Александро-Калиново, Степановка.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и в направлении Комара, Зеленого Поля и Багатыря. До сих пор продолжаются два боестолкновения. Авиаударам неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Новополь.

На Ореховском направлении враг трижды пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степовое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Каменское.

На Приднепровском направлении сегодня состоялось две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, масштабный обмен в формате "1000 на 1000" проходил в течение трех дней, с 23 по 25 мая. Во время первого этапа удалось освободить из неволи 390 украинцев (270 защитников и 120 гражданских заложников), на второй день вернулись домой 307 воинов, а на заключительном этапе - еще 303 героя.

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, среди освобожденных за три дня защитников - 174 защитника Мариуполя. В то же время командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко, который сам попал в российский плен в Мариуполе, подчеркнул: среди 880 военных, которых Украина смогла вернуть во время обмена 23-25 мая, не оказалось ни одного "азовца".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!