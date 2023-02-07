Борется за место в кремлевской иерархии: в Белом доме объявили, почему Пригожин заинтересован в захвате Бахмута

В Белом доме считают, что в боях за Бахмут на Донетчине и захвате города больше всего заинтересован "повар Путина", главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Он желает повысить свой статус в кремлевской иерархии.

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Об этом сказал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби на брифинге в понедельник, 6 февраля, передает " Голос Америки". Кроме того, как полагают в Вашингтоне, российский олигарх размечтался получить доступ к местным соляным и гипсовым котельням.

По словам американского чиновника, Пригожин не считается с потерями своих наемников, он бросает в ад боев "заключенного за заключенным".

Кирби также подчеркнул, что Вашингтон продолжит помогать Украине и передавать ей необходимое вооружение, в том числе и для того, чтобы украинская армия удержала контроль над Бахмутом и другими городами.

Как напомнило издание, речь идет о соляном месторождении Артемовское, которое является одним из самых больших в Европе. Соляные шахты в Бахмуте принадлежат предприятию "Артемсоль". Через несколько месяцев после нападения России на Украину оно остановило работу, а до этого являлось лидером на украинском рынке и экспортером в 20 государств.

Ранее сам Пригожин признался, зачем ему нужен Бахмут, за который продолжаются ожесточенные бои. Он заявил, что там расположен подземный город и запасы оружия Первой мировой войны.

А журналист Иван Яковина предположил, что владелец "Вагнера" хочет захватить Соледар и Бахмут, чтобы открыть для себя дорогу на Киев. Если он сможет доказать российскому диктатору Владимиру Путину свою эффективность, тот даст ему еще большее новое пушечное мясо для попытки захвата украинской столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин залез в кабину самолета и записал очередной рекламный ролик. В нем "повар Путина" вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль "в небе".

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