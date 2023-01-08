Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях – Пригожин

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признался, зачем ему нужен Бахмут в Донецкой области, за который в течение полугода идут жесточайшие бои. Он заявил, что там расположен подземный город и запасы оружия Первой мировой войны.

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Об этом сообщает пресс-служба Пригожина. Отмечается, что Бахмут – это центральная точка Восточного фронта и серьезный логистический центр с уникальными особенностями.

"Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонительных возможностях, к которым относится, прежде всего, разделение города на несколько частей водными препятствиями", – заявил глава "Вагнер".

Он назвал еще некоторые особенности Бахмута.

"Второй особенностью является то, что пригород Бахмута – это комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Третье – это уникальный ландшафт: овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями", – сказал Пригожин.

Также глава ЧВК добавил, что "вишенкой на торте" является "система Соледарских и Бахмутских шахт.

"Это фактически сеть подземных городов", – выдал оккупант.

По его словам, в этой сети на глубине 80-100 метров могут не только размещаться люди, но и перемещаться танки и БМП.

У еще у Пригожина есть сведения, что там хранятся запасы оружия еще с Первой мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин в очередной раз отличился циничной выходкой. Он посетил подвал с погибшими "вагнеровцами".

Также OBOZREVATEL писал, что Пригожин тратит на войну в Украине около $100 млн в месяц, учитывая постоянное присутствие его ЧВК "Вагнер" в зоне активных боевых действий. Количество наемников незаконной группировки, которых отправили на войну в Украину, составляет около 50 тыс.

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