Борис Джонсон после разговора Шольца с Путиным назвал единственный сценарий прекращения войны в Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на телефонный разговор федерального канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, контакт с главарем Кремля грозит возвращением к франко-немецко-нормандскому формату.
Джонсон подчеркнул, что такое формат рассматривает Россию и Украину как равноправных собеседников. Об этом он заявил в соцсети Х.
Экс-премьер Британии отметил, что попытки наладить сотрудничество с российским диктатором можно расценивать как позорное предательство реальности.
Также он добавил, что лишь масштабное и быстрое укрепление позиций Украины поможет положить конец российско-украинской войне.
"Путин начал преступное и неоправданное вторжение, в то время как Украина является совершенно невинной стороной. Единственный способ положить конец этой войне – это масштабное и быстрое укрепление позиций Украины", – заявил Джонсон.
Напомним, 15 ноября состоялся первый за последние два года телефонный разговор между Шольцем и Путиным. Этот разговор российский диктатор использовал, чтобы попытаться повлиять на правительство Германии и другие западные страны в их поддержке Киева.
Ранее сообщалось, что Путин продолжает свою кампанию по влиянию на Запад. Он стремится заставить западных партнеров Украины давить на наше государство, снижая военную помощь и настаивая на переговорах между Киевом и Москвой.
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