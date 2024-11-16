Путин дал четкий "сигнал": в ISW объяснили, что стоит за разговором российского диктатора с Шольцом

Российский диктатор Владимир Путин продолжает свою кампанию по влиянию на Запад. Он стремится заставить западных партнеров Украины давить на наше государство, снижая военную помощь и настаивая на переговорах между Киевом и Москвой.

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В частности, Путин пытался повлиять на федерального канцлера Германии Олафа Шольца во время первого за два года телефонного разговора, состоявшегося 15 ноября. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

15 ноября состоялся первый за последние два года телефонный разговор между Шольцем и Путиным. Этот разговор российский диктатор использовал, чтобы попытаться повлиять на правительство Германии и другие западные страны в их поддержке Киева. Путин добивается, чтобы Запад заставил Украину как можно быстрее начать мирные переговоры с Россией, ограничив предоставление военной помощи нашей стране.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на факт этого разговора. Он назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры" и подчеркнул, что такие контакты помогают диктатору достичь желаемого: уменьшить свою изоляцию в международном сообществе и начать переговоры на выгодных для России условиях. Эти переговоры, уверен Зеленский, "ни к чему не приведут".

"Путин и другие высокопоставленные чиновники России недавно активизировали риторику, направленную на влияние на внешнюю политику нового правительства США под руководством новоизбранного президента Дональда Трампа. Кремль также недавно подтвердил свое нежелание идти на компромисс по условиям любых возможных будущих переговоров, в то же время цель Кремля по поводу полной капитуляции Украины остается неизменной. Кремль, вероятно, преследует цель воспользоваться неопределенностью относительно будущей политики США в отношении Украины, усилив рефлексивную контрольную кампанию против европейских союзников Украины", – считают в ISW.

Такие контакты как механизм давления на Запад, добавляют аналитики, неоднократно использовали многочисленные высокопоставленные российские чиновники. Например, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и министр обороны Андрей Белоусов еще с 2022 года во время телефонных разговоров с западными политиками и военными распространяли информационные операции Кремля и пытались угрожать Западу, требуя пойти на уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что российские войска атаковали Купянск, но получили отпор от ВСУ. Украинские воины не дали врагу возможности занять позиции в этом городе Харьковской области.

Также в ISW констатировали, что Россия пытается снизить расходы на войну и восстановить баланс в экономике. В частности, российский диктатор Владимир Путин существенно сократил компенсации, обещанные оккупантам, раненым в ходе боевых действий в Украине.

Также были приняты решения, направленные на сокращение расходов на борьбу с инфляцией и решение долгосрочных демографических проблем, таких как низкий уровень рождаемости и нехватка рабочей силы.

Политика Кремля указывает на то, что российская экономика скорее всего столкнется со значительными проблемами в 2025 году и что диктатор обеспокоен экономической стабильностью РФ в долгосрочной перспективе.