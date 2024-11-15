Российские войска атаковали Купянск, но получили отпор от ВСУ: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские войска недавно атаковали Купянск. В ходе механизированного штурма с применением двух колонн бронетехники они смогли продвинуться к югу вдоль железной дороги.

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Впрочем, занять позиции в самом городе украинские воины россиянам не позволили. О ситуации рассказали аналитики американского Института исследования войны (ISW).

Они изучили геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября. На них по меньшей мере четыре российские единицы российской техники проводят штурм, что, уточнили в ISW, свидетельствует о недавнем продвижении российских войск к югу вдоль железной дороги.

По сообщениям как российских, так и украинских источников, войска РФ атаковали двумя колоннами бронетехники. Одна состояла из танка и трех бронемашин, вторая – из неопределенного количества бронетехники.

Впрочем, закрепиться в городе россиянам не удалось. Как отметил руководитель Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко 14 ноября, украинские войска отразили российские атаки в Купянске и не позволили оккупантам занять позиции в городе. В Генштабе ВСУ также сообщали, что украинские силы отразили российский штурм Купянска.

По оценкам ISW, россиянам, вероятно, удалось зайти в северо-восточную часть Купянска, однако эту территорию они не контролируют.

Вблизи Купянска российские войска действуют особенно активно за последние два месяца. И если им удастся захватить этот город, это приведет к значительным операционным последствиям.

"Однако ISW не готов оценить, смогут ли российские силы использовать недавние тактические достижения для достижения значительных операционных успехов", – добавили в ISW.

Также 13 и 14 ноября россияне наступали к северу от Купянска в районе Голубовки, на востоке – вблизи Петропавловки, юго-восточнее города – возле Колесниковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Кучеривки.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что Россия пытается сократить расходы на войну и восстановить баланс в экономике. В частности, российский диктатор Владимир Путин существенно сократил компенсации, обещанные оккупантам, раненым в ходе боевых действий в Украине.

Также были приняты решения, направленные на сокращение расходов на борьбу с инфляцией и решение долгосрочных демографических проблем, таких как низкий уровень рождаемости и нехватка рабочей силы.

Политика Кремля указывает на то, что российская экономика скорее всего столкнется со значительными проблемами в 2025 году и что диктатор обеспокоен экономической стабильностью РФ в долгосрочной перспективе.