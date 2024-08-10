"Бородатым тиктокерам от позора уже не отмыться": в России рухнул миф о "героизме" кадыровцев, спрятавшихся от ВСУ на Курщине

Спецоперация Сил обороны Украины в Курской области РФ показала не только слабость кремлевского режима, который вместе с миллионами россиян наблюдал, как подразделения ВСУ продвигаются по их территории, но и раскрыл глаза россиянам на "крутых воинов" из Чечни. Находящиеся возле границы с Украиной кадыровцы просто растворились, не оказав ни малейшего сопротивления. Это стало одной из наиболее обсуждаемых тем в России, причем не только среди гражданских, но и военных.

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Подробнее о ситуации и к каким последствиям это привело – в материале OBOZ.UA.

"Сверкая пятками бежали от х*хлов"

Успешное пересечение украинскими подразделениями границы в Курской области РФ и быстрое продвижение стало возможным не в последнюю очередь благодаря "тикток-войскам" Рамзана Кадырова. Часть из них бежала подальше от границы, другая – выставила впереди себя российских срочников, у которых было только стрелковое оружие.

Помимо шока от происходящего, в России это вызвало волну гнева и хейта в сторону кадыровцев. Причем многим ситуация напомнила события с бунтом Пригожина, когда "Ахмат" стоял в пробке во время захвата "вагнеровцами" штаба в Ростове.

В кои-то веки кадыровцам досталось от российских "военкоров" и Z-блогеров. Обычно они предпочитают не обсуждать в публичной плоскости провалы российских оккупационных войск, однако нынешние события стали исключением.

Например (неслыханное дело!) Юрий Котенок не стесняясь назвал "Ахмат" "тикток-войсками", которые могут только танцевать лезгинку и стрелять в воздух, но уклоняются от участия в боях.

Скандал вынудил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира "Ахмата" Апти Алаудинова записать видео о том, каким же образом украинские войска оказались на территории Курской области.

"Противник зашел, эти населенные пункты взял, потому что в этих населенных пунктах у нас не было ни сил, ни средств, ни ресурсов. Была одна линия обороны, граница. И получается, противник прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции просто огромные. Потом уж технику выгнал и зашел на территорию таким рывком, хорошо углубился внутрь, на 10 километров на вчерашний день, мы считали", – сказал Алаудинов.

По его мнению, "ничего критического, трагического" в Курской области не произошло. Что вызвало новую истерику в Z-каналах.

Спустя время в различных пабликах появилась информация, что руководство "Ахмата" якобы "провело работу с бойцами на фоне критики в их адрес со стороны военкоров", а Кадыров аж потребовал "повысить эффективность". Такие сообщения были попыткой хоть как-то потужить пожар, однако это не удалось.

С каждым часом появлялись все новые свидетельства "героизма" ахматовцев, которые "сверкая пятками бежали от х*хлов". Ситуацию с позором кадыровцев российскому Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ подтвердили жители приграничной Курской области. "Информацию о том, что ВСУ прошли мимо позиций "Ахмата", здесь подняли на смех. Чеченские бойцы заняли вторую линию после мобилизованных и срочников, а потом пропустили сами противника", – написал канал.

Ситуацию открыто подтвердил и российский срочник из Архангельской области, однако довольно быстро на чеченских официальных ресурсах появилось видео с его извинениями. Его вынудили их принести на фоне флага Ахмата Кадырова. Публикация ролика вызвала новую волну гнева россиян, которую они обрушили на кадыровцев.

"Мало того, что срочники в плен попадают, еще и терпят произвол от тех, кто "разминулся" с украми на границе", "А где пруфы, что эти черти (кадыровцы. - Ред.) не прячутся за спинами срочников? Как всегда воздух... Все знают, кто они. Они – черти, больше никто", "Походу "Ахмату" важен рейтинг извинений, чем достижения на поле боя", "Вот это их потолок – что могут, заставить извиниться, наехать и угрожать! Просто бандиты и не более", – пишут россияне.

Много обсуждений вызвало и упорное молчание Рамзана Кадырова. Все дни с начала украинской спецоперации в приграничье РФ он публиковал что угодно, но только не о событиях в Курской области, где опозорились его "бойцы". И только 9 августа он выдавил из себя: "Подождите два-три дня и будут хорошие результаты".

Его слова вызвали у сторонников войны против Украины вал насмешек и издевок.

"Результаты чего? Его анализов?", "Клоун, бл*ть!", "Чеченский Арестович", "А как же Ахмат сила? Или он сила только на словах?", "Вопрос – у кого будут хорошие результаты? Он потом скажет, что не уточнял", "Через два-три дня тикток запишут", – прокомментировали разъяренные россияне.

Сегодня топовые российские "военкоры" и пропагандисты хором бросились отмывать "репутацию" "Ахмата", однако это получается из рук вон плохо. Дошло уже до того, что кадыровцы… стали закупать рекламу в соцсетях.

Тем временем россияне уже заклеймили "Ахмат". "Бородатым тиктокерам от позора уже не отмыться", – пишут разгневанные сторонники "СВО".

Чем оккупанты из Чечни "отличились" в Украине

Для украинцев такое поведение кадыровцев – далеко не новость. С самого начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Кадыров и подконтрольные ему ресурсы хвастались "мотивированными и непобедимыми воинами", которые отправлялись в Украину. Однако первые звоночки о том, что боевые навыки этой группы оккупантов сильно переоценены, появились уже в последних числах февраля 2022 года.

По данным нашей разведки, изначально задачами кадыровцев были убийство президента Владимира Зеленского и зачистка украинской столицы. Разумеется, ни того, ни другого (как и взятия Киева за три дня) – не произошло. Более того, кадыровцев знатно проредили в Буче, Гостомеле, где они, к сожалению, успели поиздеваться над местными жители. В частности, к убийствам гражданских были причастны оккупанты из 141-го специального моторизованного полка имени А. А. Кадырова ("Север").

Гибель "героев СВО" тщательно скрывалась на их родине. Главарь Чечни был в ярости, когда правда о потерях его "личных" подразделений вышла наружу. Особенно бушевал Кадыров после сообщений, что с телефонов "задвухсоченных" чеченцев украинцы звонили их родственникам и сообщали о смерти. Так стал рушиться миф о непобедимости "воинов Аллаха", которые восприняли войну против Украины как личный джихад.

Затем у нашей разведки появилась информация, что кадыровцам поставили новую задачу – сформировать загрядотряды, чтобы не допустить бегства военнослужащих российской армии, которые столкнулись с мощным отпором украинцев.

21 марта 2022 года СБУ опубликовала перехват разговора на чеченском языке, в ходе которых кадыровец рассказывает своему собеседнику: "Наша задача – гнать назад (в бой) тех вшивых солдат, которые начинают разбегаться от ударов артиллерии".

Фактически чеченские подразделения РОВ ("Ахмат" и другие – как в составе Росгвардии, так и МО РФ) в Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции. При этом Кадыров и его приспешники не устают пиариться на "освобождении" маленьких населенных пунктов в Украине, а также любят рассказывать о встречах с "гостеприимным и дружелюбным" местным населением.

"Пиар-войска" и "тикток-воины" – так прозвали кадыровцев украинцы, так как те записывали огромное количество "героических" видео, которыми и делились социальных сетях. При этом их не раз ловили на инсценировке боев, что не отбило у них желания записывать глупые ролики и становиться объектом для насмешек. Причем несколько раз благодаря опубликованным ими видео с привязкой с местности украинским защитникам удалось успешно отработать по ним. В частности, большие потери кадыровцев из-за их же глупости были зафиксированы в Донецкой (например, в Волновахе), Запорожской и Херсонской областях.

Сегодня "тикток-воины" в частности терроризируют жителей оккупированной части Запорожской области и отжимают бизнес. "При этом сами лишний раз стараются не фигурировать в тех или иных делах. После силовых разборок ставят на места своих многочисленных родственников (в основном братьев), которых завозят в Украину, сами же продолжают крышевать и снимать бабло", – говорит наш собеседник из оккупированного Мелитополя.

По его словам, "личная гвардия" Кадырова и сейчас приносит много горя украинцам, ставшими фактически заложниками захватчиков. На оккупированной территории они похищают и насилуют девушек, причем часто объектами их домогательств становятся школьницы. А командование оккупантов закрывает на все глаза – в том числе и на убийства гражданских.

После переброски части подразделений из Чечни в российское приграничье местные жители возмущались тем, что там начали творить кадыровцы. Но скрипя зубы терпели, так как считали их "защитниками-героями". Однако последние события в Курской области – то, как кадыровцы молниеносно "растворились" с началом спецоперации Сил обороны Украины – окончательно расставило все точки над "і". В этот раз уже для россиян.