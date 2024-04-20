'Боровся за мирное будущее': в боях за Украину погиб защитник с Закарпатья. Фото

Украинский военный с Закарпатья Василий Цинканыч погиб на фронте, защищая Родину от захватчиков. Герою навеки осталось 40 лет.

О потере сообщили на странице поселка Великий Березный в Facebook. Воин пал 14 апреля во время несения службы в селе Пушкаревка Сумской области, защищая территориальную целостность Украины.

Василий Цинканыч родился 25 ноября 1983 года, был жителем села Бегендяцкая Пастиль Ужгородского района Закарпатской области.

Был мобилизован в июне 2022 года. Имел звание старшего солдата, старшего плотника 1-го строительного отделения 2-го инженерно-позиционного взвода 2-й роты инженерной поддержки батальона инженерной поддержки воинской части Т0950.

В субботу, 20 апреля, село Бегендяцкая Пастиль прощается с погибшим воином.

"Ответственный и честный воин, стойкий, выносливый и мужественный – таким останется Герой в нашей памяти и сердцах. Он встал на защиту Украины и до последнего вздоха боролся за Победу и независимость страны, за мирное будущее наших детей и семей. Вечная память Герою!" – говорится в сообщении Великого Березного.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Авдеевки погиб 48-летний Виталий Староста из села Великая Копаня Закарпатской области. Герой получил огнестрельное ранение в бою 10 февраля, однако его гибель подтвердилась только в апреле.

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