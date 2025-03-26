'Боровся за свободу и независимость Украины': погиб 33-летний защитник из Винницкой области. Фото

В Винницкую область пришла весть о гибели молодого воина Михаила Никитина. Его жизнь оборвалась в результате смертельного пулевого ранения.

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О потере сообщили в Тульчинской городской территориальной громаде. Там отметили: молодой мужчина, практически ровесник Независимой Украины, был мужественным воином, боровшимся за свободу родной страны.

"Тульчинская громада потеряла еще одного Героя... С глубокой грустью сообщаем, что в результате пулевого ранения погиб наш земляк – солдат Никитин Михаил Михайлович, житель села Копиевка. Михаил Михайлович родился 3 сентября 1991 года. Верный воинской присяге, он самоотверженно защищал Украину в составе взвода огневой поддержки роты огневой поддержки", – отметили в Тульчинской громаде.

Погиб защитник на Днепропетровщине, в нескольких десятках километров от линии фронта.

"23 марта 2025 года, в районе населенного пункта Покровское, Синельниковского района, Днепропетровской области, его жизнь оборвалась в результате смертельного ранения. Эта страшная потеря – невыразимая боль для семьи, друзей, побратимов и всей громады. Михаил Михайлович навсегда останется в наших сердцах как мужественный воин, боровшийся за свободу и независимость Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Склоняем головы перед памятью Героя", – добавили в громаде.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на востоке погиб воин из Тернополя. Виталий Шаварин работал судебным охранником, а в конце 2024 года добровольцем вступил в ряды Сил обороны, чтобы воевать против российского агрессора на поле боя. В вечность воин ушел 21-летним.

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