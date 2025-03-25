Ему навсегда будет 21: в боях на востоке погиб доброволец из Тернополя. Фото

Защищая Украину, погиб молодой воин Виталий Шаварин из Тернополя. В прошлом судебный охранник добровольцем вступил в ряды Сил обороны, чтобы воевать против российского агрессора на поле боя.

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Ему навеки остался 21 год. О потере сообщили в территориальном управлении Службы судебной охраны Тернопольщины, где до войска работал защитник.

Виталий Шаварин был родом из Тернополя. В 2018-м он окончил местную школу №21 (ныне художественный лицей).

С мая 2024 года молодой человек проходил службу в должности контролера, а накануне Рождества пошел добровольцем в одно из подразделений Сил обороны. Он служил в десантно-штурмовых войсках.

"Виталий – серьезный, ответственный, сильный и надежный сотрудник, сменил форму на пиксель. И с сегодняшнего дня продолжил службу в рядах ВСУ и встал на защиту украинской земли. Начальник службы судебной охраны Эдуард Кольцов пожелал Виталию успехов на службе и подарил американский бронежилет, который обязательно защитит от вражеских пуль. А личный состав теперь будет молитвами беречь жизнь Виталия", – сообщали тогда в местном управлении Службы судебной охраны.

К сожалению, всего через три месяца коллеги с болью в сердце узнали страшное известие: бывший охранник Фемиды погиб 19 марта в результате вооруженной агрессии РФ на восточном направлении фронта.

"21-летний юноша отдал свою жизнь за мирное небо, украинских детей, независимость Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Помним! Не простим! Победим", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 30-летний воин Николай Тимошик с Тернопольской области. Он служил в полку специального назначения "Азов", который позже стало 3-й штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.

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