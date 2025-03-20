Ему навсегда будет 30: от полученных на фронте ранений умер защитник с Тернопольщины. Фото

В боях за Украину погиб воин Николай Тимошик из Тернопольской области. Он служил в полку специального назначения "Азов", что впоследствии стал 3-й штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.

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Защитнику навеки осталось 30 лет. О потере сообщил Подволочиский поселковый совет.

Тимошик Николай Олегович (1995 г. р.) был родом из поселка Подволочиск Тернопольского района.

Во время полномасштабной войны мужчина присоединился к рядам отдельного полка спецназначения "Азов" (в дальнейшем стал 3-й ОШБр, а с марта 2025-го – это 3-й армейский корпус в составе Сухопутных войск ВСУ).

Отмечается, что в последнее время солдат выполнял боевые задания в Луганской области. От полученных в ходе одного из боев ранений сердце воина остановилось 19 марта 2025 года.

"30-летний воин до последнего вздоха оставался верен присяге и Украине. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и собратьям Николая. Пусть Господь даст силы пережить эту боль, а Герою дарит вечное спокойствие", – отметили в громаде.

О встрече и похоронах защитника землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Донетчине погиб 35-летний воин 28-й ОМБр Николай Цюпак родом из Тернопольской области. Мужчина много лет работал в Польше, а после полномасштабного российского вторжения встал на защиту родной страны, служил старшим наводчиком самоходного артиллерийского взвода.

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