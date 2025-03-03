Вернулся из Польши, чтобы стать на защиту Украины: погиб 35-летний защитник с Тернопольщины. Фото

В бою против российских оккупантов в Донецкой области погиб 35-летний Николай Цюпак. Воин родом с Тернопольщины, но работал много лет в Польше. После полномасштабного вторжения он вернулся в Украину, чтобы встать на ее защиту.

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О гибели защитника сообщил Чортковский городской совет в Facebook. Николай Иванович родился в селе Белая Чертковской громады Тернопольской области. Дома защитника ждали родители и родная сестра.

До 24 февраля 2022 года Николай находился в Польше, где работал много лет. Однако он не смог оставаться в стороне и вернулся, чтобы защищать свою страну, родных и близких.

Первым делом он присоединился к местной территориальной обороне в Чорткове. В ноябре 2022 года вступил в ряды 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Николай выполнял боевые задания на должности старшего наводчика самоходного артиллерийского взвода самоходной артиллерийской батареи. Имел звание старшего солдата", – отметили в городском совете.

2 марта во время боев вблизи населенного пункта Александро-Шультино в Краматорском районе Донецкой области позиции украинских воинов подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. Прямое попадание в блиндаж привело к тяжелым ранениям, от которых защитник умер по дороге в стабилизационный пункт.

"Побратимы срочно доставляли Николая в стабилизационный пункт, где медики были готовы бороться за его жизнь, однако… Сердце Героя остановилось", – говорится в сообщении.

Тело Николая доставят в Чортков и его родное село Белая ориентировочно 6 марта. Время церемонии будет сообщено дополнительно.

Вечная память и слава Герою...

Как сообщал OBOZ.UA, в бою за Украину свою жизнь отдал военный с Прикарпатья Сергей Заяц. Герой погиб 24 февраля 2025 года, ровно через три года после полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

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