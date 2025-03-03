Без отца остался маленький сын: на войне погиб воин с Прикарпатья. Фото

В бою за Украину свою жизнь отдал военный с Прикарпатья Сергей Заяц. Герой погиб 24 февраля 2025 года, ровно через три года после полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

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Об этом сообщила супруга Кристина Билинская на своей странице в Facebook. Без отца остался маленький сын.

"Наш Серик, мой Сергей, мой Муж, моя Опора и мои Крылья, Отец нашего маленького мальчика погиб 24 февраля 2025 года под Покровском. Невыразимая боль и необъятная потеря. Заяц Сергей Миронович (12.01.1984 – 24.02.2025)", – говорится в сообщении.

К сожалению, неизвестно, при каких обстоятельствах погиб украинский защитник. Попрощаются с мужественным воином 3 марта в селе Волчинец.

"03.03.2025 Похороны в 12:00 в с. Вовчинец, ул. Волчинецкая, 32, церковь Архистратига Михаила", – говорится в сообщении супруги.

Напомним, на поле боя погиб 33-летний волейболист из Кропивницкого Андрей Романов. Известно, что после начала полномасштабной войны России против Украины Андрей Романов был волонтером, а затем принял решение присоединиться к рядам ВСУ, чтобы защищать страну на передовой. У Романова остались жена и маленький сын.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля в Полтаве прощались с воином Виталием Полторацким. Он был бойцом самоходного артиллерийского взвода, ему навеки осталось 45 лет. 16 августа 2023 года мужчину мобилизовали в армию для защиты Родины.

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