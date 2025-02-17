Отдал жизнь за Украину: в Полтаве простились с военным, погибшим при выполнении боевого задания. Фото

В Полтаве в понедельник, 17 февраля, прощаются с воином, погибшим за Украину. Виталий Полторацкий был бойцом самоходного артиллерийского взвода, ему навеки осталось 45 лет.

Видео дня

Панихида по Герою состоялась в Свято-Успенском соборе Православной церкви Украины, передает "Суспільне". Прощальная церемония началась возле собора около 10:00.

Провести в последний путь воина пришли его родные, близкие и друзья.

Начальник группы морально-психологического обеспечения городского ТЦК Сергей Шкурупий рассказал, что Герой был бойцом самоходного артиллерийского взвода.

Виталий Полторацкий родился 5 марта 1979 года, жил в Полтаве.

16 августа 2023 года его мобилизовали в армию для защиты Родины.

Имел звание солдата. Служил в должности мастера номера прислуги самоходного артиллерийского взвода.

9 февраля 2025 года Герой пал во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб капитан полиции Сергей Русинов. Полицейский защищал страну в составе стрелкового батальона Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!