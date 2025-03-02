'Всегда был позитивчиком': на войне погиб волейболист из Кропивницкого Андрей Романов. Фото

Российское полномасштабное вторжение забрало жизнь еще одного мужественного защитника Украины. На поле боя погиб 33-летний волейболист из Кропивницкого Андрей Романов.

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Страшное известие сообщил в соцсети Instagram волейбольный клуб "Кроп". Защитник служил на фронте боевым медиком.

После начала полномасштабной войны России против Украины Андрей Романов был волонтером, а затем принял решение присоединяться к рядам Сил обороны, чтобы защищать страну на передовой.

"Сегодня получили ужасное трагическое сообщение – на войне за Украину погиб местный волейболист Андрей Романов. На самом деле сейчас трудно подобрать какие-то слова. Знакомый, товарищ, друг, родной человек... Он всегда был таким... позитивчиком", – говорится в сообщении клуба.

У Романова остались жена и маленький сын.

Соболезнования семье погибшего медика также выразили в Telegram-канале Федерации волейбола Украины. Там призвали помочь родным погибшего защитника Украины.

"Всем, кто может поддержать семью погибшего, оставляем номер карточки. Сбор объявили друзья. Все средства будут переданы жене Андрея. 4441111155690757. Вечная слава Андрею Романову и всем, кто положил жизнь за свободу Украины", – отметили в федерации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтаве простились с 45-летним защитником Виталием Полторацким. Он был мастером номера прислуги самоходного артиллерийского взвода, погиб во время выполнения боевого задания.

В больнице Львов умер военный из Киевской области, сержант Дмитрий Денисенко. Сердце украинского воина остановилось 15 февраля.

Также сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области провели в последний путь военнослужащего Игорь Выходца, погибшего в боях против российских оккупантов в Донецкой области. Защитнику был всего 31 год, у него осталась жена и маленький сын.

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