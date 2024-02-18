Боррель призвал ЕС готовиться к длительному противостоянию с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страна-террорист Россия готовится к длительному противостоянию с НАТО. Поэтому он призвал Европу быть готовой дать отпор агрессору.

В то же время Боррель подчеркнул, что сейчас ЕС должен лучше и быстрее поддерживать Украину. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

По его словам, сейчас Европа должна не только поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, но и четко определить обязательства безопасности Украины.

Также он подчеркнул, что странам ЕС необходимо позаботиться об укреплении собственной обороноспособности, ведь Россия готовится к длительному противостоянию с НАТО.

"Мы должны продолжить экономическую и военную помощь для Украины, оказывать ее больше и быстрее. Мы должны определить наши обязательства по безопасности перед Украиной и смотреть в будущее, потому что после вхождения Украины Европа станет другой. Мы должны подготовиться к долгому периоду напряжения в отношениях с Россией, которая может готовиться к длительному противостоянию со странами НАТО", – заявил Боррель.

Напомним, Жозеп Боррель призвал Китай не поддерживать страну-агрессора РФ. Об этом дипломат сказал, встретившись с министром иностранных дел КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе этой встречи Боррель выразил надежду ЕС, что Китай воздержится от поддержки России.

Ранее в США заговорили об угрозе нацбезопасности из-за намерения РФ запустить ядерное оружие в космос. Глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил, что его комитет имеет секретную информацию по этому поводу.