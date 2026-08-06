Ее убила Россия: умерла 13-летняя девочка, раненая в результате российской атаки на Сумскую область. Фото

5 августа умерла 13-летняя Александра Макуха, получившая тяжелые ранения в результате российского обстрела 22 июня поселка Зноб-Новгородское в Сумской области. Девочка получила ожоги 40% поверхности тела и полтора месяца боролась за жизнь, однако, к сожалению, безуспешно.

Видео дня

В тот день во время российского обстрела погибли ее сводный брат, отчим и бабушка. Об этом сообщили в Зноб-Новгородской поселковой громаде и медиа "На межі", а также в проекте "Їх убила росія".

Что известно

"Умерла 13-летняя Александра Макуха, которая более месяца боролась за жизнь после российского нападения на Зноб-Новгородское", – говорится в материале.

Мама девушки, Алина Макуха, рассказала СМИ, что состояние дочери ухудшилось еще в пятницу, 31 июля. Девушке сделали операцию, однако во время хирургического вмешательства сердце Александры остановилось.

Главные истории дня

Российский дрон уничтожил семью и их дом

Отметим, что российский беспилотник атаковал дом многодетной семьи в поселке Зноб-Новгородское Шосткинского района 22 июня около 4:50. В результате российской атаки в тот день погибли 13-летний сводный брат Александры Евгений, 36-летний отчим Александр и 73-летняя бабушка Зинаида Павловна. Еще трое членов семьи, в том числе и Александра, получили ранения.

"Александр Шинко после развода самостоятельно воспитывал двух сыновей – Евгения и Максима. Алина Макуха воспитывала дочь Александру. Два года назад они создали семью, объединив своих детей", – написали в Зноб-Новгородской поселковой громаде.

В тот день после попадания российского беспилотника Максим получил травму конечности, а мама Александры Алина пострадала, спасая дочь из-под завалов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 6 августа российские оккупационные войска атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами (КАБами). В течение восьми минут оккупанты сбросили на город восемь КАБ. В результате атаки пострадали двенадцать человек.

Также мы писали о том, что в ночь на 4 августа армия страны-агрессора нанесла удары КАБами по Сумам. В результате российского террора погибли пожилая женщина и двое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!