"Невыразимая боль": в Сумах от ударов российских КАБ погибли двое детей и пожилая женщина. Фото

В ночь на 4 августа армия страны-агрессора нанесла удары КАБами по Сумам. В результате российского террора погибли пожилая женщина и двое детей.

Видео дня

Также известно о поврежденных домах и нежилых зданиях. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

"Двое детей и пожилая женщина погибли от ударов российских КАБ в Сумах этой ночью. Девочки 5 и 10 лет. Тела детей извлекли из-под завалов их дома. Невыразимая боль", – говорится в сообщении.

Российский террор продолжается

Чиновник выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что прошедшая ночь была весьма сложной и имела ужасающие последствия.

В частности, в результате атаки были разрушены и повреждены жилые дома и другие гражданские сооружения.

Главные истории дня

На месте продолжают работать спасатели, которые обследуют территорию и ликвидируют последствия обстрела.

Кроме того, ещё четверо человек обратились к медикам с острой стрессовой реакцией.

По обновленным данным, по гражданской инфраструктуре города оккупанты нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами. Еще две управляемые авиабомбы Силы ПВО уничтожили на подлете к населенным пунктам.

Напомним, ночью 3 августа оккупанты атаковали Днепр, в городе раздались взрывы. В результате атаки российского дрона вспыхнули пожары на складах в пригороде. Повреждены частные дома, в результате чего два человека получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, российские войска вечером 3 августа нанесли удар по отделению "Новой почты" в Черниговской области. В момент атаки сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. В результате удара было уничтожено грузовое отделение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!